Израиль опроверг тайные поставки вакцины от COVID-19 в Украину Источник: ТАСС

Министерство здравоохранения Израиля отрицает контрабанду вакцин от коронавируса или их тайные поставки для вакцинации украинских чиновников. Об этом сообщает BBC News.

Представитель израильского министра здравоохранения Йоэля (Юлия) Эдельштейна в разговоре с журналистами BBC News исключил возможность того, что вакцины в Украину ввозили из Израиля.

Вакцинам требуется глубокая заморозка. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал.

Из-за сообщения в украинской прессе в Израиле пока не планируют начинать официальное расследование.

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Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о том, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приказал Минздраву и МВД проверить информацию о том, что украинские ВИПы тайно получили вакцину от COVID-19, которую нелегально привезли из Израиля.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам срочно проверить информацию о контрабандном ввозе в страну вакцины. Глава государства заявил, что за контрабанду и контрафакт должно быть строгое наказание.

Ранее сообщалось, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР.