Локдаун в Украине: Степанов объяснил запрет на продажу одежды и игрушек [ Редактировать ]
На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, вчера в интернете появились публикации о продаже определенных товаров, которые запрещены на период усиленного карантина.
"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. Во-первых, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках… Логика тут совсем в другом", - заявил Степанов.
Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.
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