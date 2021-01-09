Фатальний рейс. В Індонезії розбився пасажирський літак. "Боїнг" місцевої авіакомпанії виконував рейс Джакарта-Понтіанак. Політ мав тривати 90 хвилин.

Судно повинно було пролетіти над Яванським море, між островами Ява та Калімантан. Літак, за даними сайту "Флайт.радар" менше ніж за хвилину набрав висоту три тисячі метрів, але потім стрімко почав її губити і за чотири хвилини після злету диспетчери втратили з екіпажем зв'язок.

Дані щодо кількості людей на борту різняться. Одні видання повідомляють, що на облавку було 56 пасажирів, серед них десятеро дітей та шестеро членів екіпажу. Інші пишуть про 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Місцеві жителі розповідають, що чули вибух, але рятувальники наразі не знайшли жодного тіла, лише кілька уламків. Та чи належать вони саме зниклому літаку - офіційно не підтверджують.

Родичі пасажирів чекають на звістку в аеропорту міста Понтіанак, куди прямував борт.

Яман Заї, батько пасажирки:

У Понтіанаку я працюю вже рік. Мав зустріти їх тут в аеропорту. Це моя дОнька-пЕрвісток, я більше ніколи не побачу її.

Ефраїм, родич пасажира:

Ми прийшли перевірити, чи є наші родичі в списку пасажирів. Це подружжя. Так, виявилось, вони справді були на борту.

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Українців серед пасажирів індонезійського боїнга попередньо не було, - про це на своїй сторінці у Twitter повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Водночас пошукові роботи ще тривають. Тамтешнє міністерство транспорту обіцяє незабаром зробити прессконференцію і оголосити офіційну інформацію про трагедію.