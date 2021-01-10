Папа Римский Франциск считает, что можно осуждать людей, которые выступают против демократии. Так он высказался комментируя нападение на Капитолий.

"Папа Римский Франциск заявил в субботу, что люди, которые выступают против демократии, должны быть осуждены, кем бы они ни были, и следует извлечь уроки из нападения на этой неделе на Капитолий США сторонников президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Пара Франциск добавил, что насилие может вспыхнуть где угодно и важно учиться на ошибках истории.

"Да, нужно осудить это движение, независимо от того, кто в нем участвует", - добавил он.

Ранее Папа Римский высказался о вакцинации от коронавируса.