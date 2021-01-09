Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Понтифик считает, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый.

"Это этический долг, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других", - сказал он.

Кроме того, Франциск рассказал, что на следующей неделе планирует и сам сделать прививку от коронавируса.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать", - подчеркнул Папа Римский.

Ранее мы писали, что в Великобритании утвердили третью вакцину от коронавирусной инфекции от компании Moderna. В стране решили дополнительно дозаказать 10 миллионов доз препарата.

Кроме того, стало известно, где больше всего вакцинировали людей от коронавируса. В настоящий момент, на первом месте стоит Израиль, после него - Бахрейн и Великобритания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.