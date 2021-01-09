"Это этический долг": Папа Римский призвал всех вакцинироваться от COVID [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.
Понтифик считает, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый.
"Это этический долг, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других", - сказал он.
Кроме того, Франциск рассказал, что на следующей неделе планирует и сам сделать прививку от коронавируса.
"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать", - подчеркнул Папа Римский.
Ранее мы писали, что в Великобритании утвердили третью вакцину от коронавирусной инфекции от компании Moderna. В стране решили дополнительно дозаказать 10 миллионов доз препарата.
Кроме того, стало известно, где больше всего вакцинировали людей от коронавируса. В настоящий момент, на первом месте стоит Израиль, после него - Бахрейн и Великобритания.
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