Місія МВФ відновила роботу в Україні [ Редактировать ]
Місія МВФ сьогодні відновила свою роботу в Україні. Щоправда, консультації через пандемію поки що відбуваються онлайн.
Міжнародний валютний фонд продовжує перегляд програми в форматі stand-by. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього року Україна отримає від МВФ два транші по 700 мільйонів доларів.
Перший із них, за прогнозом української влади, має надійти вже в лютому-березні. А от борг, який ми маємо сплатити цьогоріч міжнародним партнерам, уже становить 1 мільярд 700 мільйонів доларів.
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