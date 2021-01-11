Місія МВФ сьогодні відновила свою роботу в Україні. Щоправда, консультації через пандемію поки що відбуваються онлайн.

Міжнародний валютний фонд продовжує перегляд програми в форматі stand-by. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього року Україна отримає від МВФ два транші по 700 мільйонів доларів.

Перший із них, за прогнозом української влади, має надійти вже в лютому-березні. А от борг, який ми маємо сплатити цьогоріч міжнародним партнерам, уже становить 1 мільярд 700 мільйонів доларів.