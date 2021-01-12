Ілон Маск готовий розпродати все своє майно

Ілон Маск готовий розпродати все своє майно. Заради колонізації Марса. Адже будівництво міста на іншій планеті потребує значних інвестицій.

Маск заявив: нерухомість йому не потрібна, а для своїх 6 дітей він винайматиме будинок. Переконаний, що населення Землі повинно стати "космічною цивілізацією та міжпланетним видом".