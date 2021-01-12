Ілон Маск готовий розпродати все своє майно заради колонізації Марса [ Редактировать ]
Ілон Маск готовий розпродати все своє майно. Заради колонізації Марса. Адже будівництво міста на іншій планеті потребує значних інвестицій.
Маск заявив: нерухомість йому не потрібна, а для своїх 6 дітей він винайматиме будинок. Переконаний, що населення Землі повинно стати "космічною цивілізацією та міжпланетним видом".
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