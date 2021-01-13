В Китаї зафіксували масштабний спалах COVID-19 [ Редактировать ]
Наймасштабніший за останні п'ять місяців добовий спалах COVID-19 зафіксували в Китаї. В Національній комісії з охорони здоров'я КНР зазначили - впродовж останньої доби виявили 115 нових випадків коронавірусу.
Більшість із них у людей, які живуть неподалік Пекіна. Тож у країні посилюють обмежувальні заходи. Щонайменше в чотирьох містах запровадили локдаун. Також збільшили кількість тестувань.
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