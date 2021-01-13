Один український військовий зазнав осколкового поранення на Донбасі. Біля Золотого-4 російські окупанти обстріляли укріплення ЗСУ з протитанкового гранатомета. Армійця ушпиталили, його стан задовільний.

Загалом за добу бойовики 11 разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного та Пісків атакували з мінометів заборонених калібрів, неспокійно було й біля Авдіївки та Верхньоторецького.

Сьогодні зранку ворог зі стрілецької зброї провокував армійців на одній з ділянок фронту в Приазов'ї.

Сніг впереміш з багнюкою. Військові жартують, іспит на стійкість зараз починається з цієї дороги. Передова під Маріуполем - туди бездоріжжям дістається тільки військова техніка, з якої армійці витискають усе що можна. Нетривала зупинка і машина для ворога стає гарною мішенню. А перемир'я тут таке, що ворожу кулю зловити можна запросто.

Володимир, морський піхотинець:

Сьогодні буквально перед вашим приїздом може хвилин двадцять-тридцять перед тим, як ви приїхали вже також почали обстрілювати з калібру 7,62.

Працював ворожий кулемет. На цій ділянці закріпилися наші морські піхотинці. Фронт на Приазов'ї не стихає. Ба навіть, після нового року окупанти навпаки, ще більше активізувалися.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ведуться провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів, з протитанкових гранатометів, з калібру 5,45. Обстріли ведуться, коли погода дозволяє - прицільно, коли не дозволяє - здебільшого, хаотично.

Погода у бойових діях може бути союзником. Густий туман і обмежена видимість. Тож найманці якщо й стріляють, то навмання. А от у побуті сніг з дощем - то супротивник ще той, кажуть бійці.

Теперішня погода додає солдатам клопотів. Закрижанілі шанці, розквашена багнюка. І в ось таких умовах бійці мусять воювати і, власне, жити.

Втім, хлопці віджартовуються, морська піхота багнюки не боїться:

Нам, ні! Ми - морська піхота! Для нас що це? Це - так, морський бриз.

І вже без жартів кажуть, багато бійців тут із чималим бойовим досвідом. Сергій до війни працював бодігардом. Охороняв впливових і поважних осіб та у чотирнадцятому не вагаючись пішов захищати найдорожче для себе - рідну землю.

Доки війна не закінчується - планів бути не може. Плани одні - закінчити її.

Від початку бойових дій Сергій пройшов шлях від солдата й до офіцера. Чоловік вмотивований. Каже: війна дисциплінує, й не рідко розставляє ще й життєві орієнтири.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України: