Німців готують до продовження суворого локдауну на 2,5 місяці аж до Великодня. Адже кількість інфікованих невпинно зростає. Нідерланди, Бельгія, Італія теж узялИ курс на тривалий карантин.

Офіційно режим повного локдауну в Німеччині запровадили до кінця січня. Втім, жителів країни вже готують до його продовження. Прогноз песимістичний: найімовірніше, карантинні обмеження триватимуть аж до католицького Великодня. Тобто до початку квітня.

Такий сценарій, як повідомляють ЗМІ, оприлюднила Ангела Меркель. На закритій зустрічі з депутатами своєї партії. Канцлерка нібито попередила: якщо не вдасться локалізувати і зупинити поширення мутованих штамів коронавірусу, навесні в Німеччині буде вдесятеро більше хворих, ніж нині. Такого навантаження система охорони здоров'я країни не витримає.

Відомо, що офіційний Берлін планує запровадити обов'язкове тестування і десятиденну самоізоляцію для прибулих із тих країн, де фіксують випадки зараження британським і південноафриканським штамами. Навіть якщо ці держави не належать до "червоної зони". А німецькі лабораторії додатково перевірятимуть усі позитивні тести на предмет мутації.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Нас дуже непокоїть те, що коронавірус мутує. Тому ми повинні залишатися розважливими і надалі спільно боротися з пандемією. Ніхто не знає, коли коронавірус залишиться в минулому.

Німці до суворого карантину морально готові. За даними соцопитувань, майже 40 відсотків населення вважають ці заходи необхідними. Ще 30 відсотків виступають за посилення чинних обмежень.

Не поспішають пом'якшувати карантинні вимоги і в Нідерландах. Там локдаун продовжили ще на три тижні. До 9 лютого не працюватимуть школи, магазини, ресторани і кафе. А жителі країни зможуть приймати в себе вдома лише двох гостей.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Показник нових інфікувань знижується недостатньо швидко. Крім того, є загроза поширення британського штаму коронавірусу. Ми бачимо новини з Лондона - і вони нас дуже непокоять.

Мутовані штами налякали й бельгійців. Там карантин триватиме до 1 березня. А в Італії дію надзвичайного стану продовжили до кінця квітня.