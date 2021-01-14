У Львові створили кризовий центр для білорусів, які залишили свою країну через політичні репресії

У Львові створили кризовий центр для білорусів, які залишили свою країну через політичні репресії. Відкрили центр самі ж утікачі.

За неофіційною інформацією, після виборів із Білорусі до України приїхало понад 60 тисяч людей. Кілька сотень зараз мешкають у Львові. Як їм живеться? І з якими проблемами стикаються? Про все розпитала - Христина Гашенко.

Затримання, арешти та звинувачення в спробі повалення державної влади - такі події тривають у Білорусі від літа.

Людей затримували на вулицях та у власних домівках. За останні місяці в Білорусі більш як 40 тисяч людей стали жертвами репресій. Понад сотня - політичних в'язнів. Із них 24 жінки. За неофіційними даними, до України втекли понад шістдесят тисяч білорусів. Багато з них - зараз мешкає у Львові.

Это вот наш кабинет, где на сегодняшний день проходят встречи в рамках проекта белоруский кризисной центр.

Крихітне приміщення білоруси орендують за власний кошт, намагаються підтримувати одне одного. Кажуть, не очікували, що політичне протистояння в їхній країні триватиме так довго.

Олексій Францкевич, керівник центру:

Оказиванм юридическую помощь, психологическую помощь, поиск желья ,поиск роботи, это помощь в оказание людей получение польских гуманитарних виз.

А допомогу просять цілодобово. І повідомлення надходять навіть під час нашої зустрічі.

Задания у нас следующие, человек который винужден покинуть Белорусь в списку у бобика, сбижал с под носа, должны ее приютить до понедельника.

Павло у Львові майже три місяці. Переслідувати хлопця в Білорусі почали ще під час виборів.

Павло, утікач із Білорусі:

Я был наблюдателем, меня вигнали с участка, приехали 10 милиционеров, там было пару человек, всех запаковали и привезли в милицию, задержали, випустили, они нечего не обьясняли просто забрали.

Без пояснень, просто з вулиці забрали й Сергія. Та йому вдалося втекти. Свого обличчя чоловік не показує і прізвища не називає. Боїться за життя дружини та дитини, вони залишилися вдома.

Сергій, утікач із Білорусі:

Спочатку на улице били, потом в бусику били, после привезли в милицию там били, там допитували били, премушали якби признавайся в тому що я хотів избивать полицию, якби це я терорист.

Більшість білорусів із України далі їдуть до Польщі. Кажуть, там менше вимагають документації, тож роботу знайти простіше.

Сергій, утікач із Білорусі:

В Польше так, ти визу отримав и не розповсюджується там, заробок должен быть високий, еще небуть. Ти просто становишся поляк на год. Такого в Украине нема.

Ті ж, хто залишився жити у Львові, досі не можуть укласти навіть угоди із сімейним лікарем. У центрі кажуть: добре, що ніхто не захворів на Ковід, бо тоді б не знали, до кого звертатися. Складно оформити й дітей у садки чи школи. Наразі чекають допомоги від львівської міськради.