У Львові біженці з Білорусі відкрили кризовий центр для втікачів [ Редактировать ]
У Львові створили кризовий центр для білорусів, які залишили свою країну через політичні репресії. Відкрили центр самі ж утікачі.
За неофіційною інформацією, після виборів із Білорусі до України приїхало понад 60 тисяч людей. Кілька сотень зараз мешкають у Львові. Як їм живеться? І з якими проблемами стикаються? Про все розпитала - Христина Гашенко.
Затримання, арешти та звинувачення в спробі повалення державної влади - такі події тривають у Білорусі від літа.
Людей затримували на вулицях та у власних домівках. За останні місяці в Білорусі більш як 40 тисяч людей стали жертвами репресій. Понад сотня - політичних в'язнів. Із них 24 жінки. За неофіційними даними, до України втекли понад шістдесят тисяч білорусів. Багато з них - зараз мешкає у Львові.
Это вот наш кабинет, где на сегодняшний день проходят встречи в рамках проекта белоруский кризисной центр.
Крихітне приміщення білоруси орендують за власний кошт, намагаються підтримувати одне одного. Кажуть, не очікували, що політичне протистояння в їхній країні триватиме так довго.
Олексій Францкевич, керівник центру:
Оказиванм юридическую помощь, психологическую помощь, поиск желья ,поиск роботи, это помощь в оказание людей получение польских гуманитарних виз.
А допомогу просять цілодобово. І повідомлення надходять навіть під час нашої зустрічі.
Задания у нас следующие, человек который винужден покинуть Белорусь в списку у бобика, сбижал с под носа, должны ее приютить до понедельника.
Павло у Львові майже три місяці. Переслідувати хлопця в Білорусі почали ще під час виборів.
Павло, утікач із Білорусі:
Я был наблюдателем, меня вигнали с участка, приехали 10 милиционеров, там было пару человек, всех запаковали и привезли в милицию, задержали, випустили, они нечего не обьясняли просто забрали.
Без пояснень, просто з вулиці забрали й Сергія. Та йому вдалося втекти. Свого обличчя чоловік не показує і прізвища не називає. Боїться за життя дружини та дитини, вони залишилися вдома.
Сергій, утікач із Білорусі:
Спочатку на улице били, потом в бусику били, после привезли в милицию там били, там допитували били, премушали якби признавайся в тому що я хотів избивать полицию, якби це я терорист.
Більшість білорусів із України далі їдуть до Польщі. Кажуть, там менше вимагають документації, тож роботу знайти простіше.
Сергій, утікач із Білорусі:
В Польше так, ти визу отримав и не розповсюджується там, заробок должен быть високий, еще небуть. Ти просто становишся поляк на год. Такого в Украине нема.
Ті ж, хто залишився жити у Львові, досі не можуть укласти навіть угоди із сімейним лікарем. У центрі кажуть: добре, що ніхто не захворів на Ковід, бо тоді б не знали, до кого звертатися. Складно оформити й дітей у садки чи школи. Наразі чекають допомоги від львівської міськради.
по теме
Україна приваблює дедалі більше білоруських фахівців - що вони кажуть про роботу тут, і чи варто місцевим непокоїтися через конкуренцію?
141 день протестів у Білорусі. Цієї неділі опоненти Олександра Лукашенка не скликали однодумців на масові марші
Від завтра на всій території України прогнозують сильні морози. Через це в кожній області влада розгортає мережу пунктів обігріву
У Львові створили кризовий центр для білорусів, які були змушені покинути свою країну через політичні репресії. Відкрили центр самі ж утікачі
У Коростені на Житомирщині на державному заводі залізобетонних шпал несподівано змінили керівництво. Працівники виступили проти. Вони побоюються, що причина раптових кадрових ротацій - у бажанні ліквідувати підприємство. Чи так це?