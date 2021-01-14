У мережу потрапили фото занедбаних палат, у яких лікують маленьких пацієнтів

Скандал у дитячій лікарні Дніпра. У мережу потрапили фото занедбаних палат, у яких лікують маленьких пацієнтів. Керівництво виправдовується - мовляв, чого ви хотіли від лікарні, побудованої п'ятдесят років тому.

Чи можливо знайти гроші на ремонт, з'ясовувала Олена Мендалюк.

Панцерні ліжка з брудними матрацами. Обдерті вікна та двері. Стара підлога, з-під світильника стирчать дроти. Ці фото однієї з палат дніпровської дитячої лікарні №6 швидко поширилися мережею. Їх виклала Олена Васильєва, у її дитини діагностували COVID-19 та поклали в цю палату.

Жінка забрала сина додому. Зараз від спілкування із журналістами Олена утримується, а в лікарні виправдовуються: мовляв, на світлинах, які потрапили в інтернет, один із найстаріших корпусів медустанови.

Ліна Чергінець, в. о. генерального директора КНП "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6":

Але цей корпус у нас іде в першу хвилю реконструкції. В цьому році вона планує розпочатись.

Шоста дитяча лікарня - опорна в боротьбі з COVID-19. Тут лікуються діти з уже підтвердженим діагнозом "коронавірус" та пневмоніями.

Володимир Дорошенко, завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії КНП "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6":

Сюда поступают самые тяжелые дети с пневмониями, которые требуют респираторной поддержки как и кислорода так и проведения искуственной вентиляции легких.

Від початку пандемії в дитячій лікарні пройшли курс лікування понад півсотні пацієнтів, лише у грудні виписали понад сотню дітей. Госпіталізувати всіх у нові палати не можуть, кажуть медики. З тринадцяти боксів ремонт зробили тільки у двох - за рахунок меценатів.

Ліна Чергінець, в. о. генеральної директорки КНП "Дніпровська міська дитяча клінічна лікарня № 6":

Нам удалося завдяки допомозі благодійників відремонтувати з урахуванням сучасних вимог. Зараз в ньому не знаходяться хворі тому ми можемо зайти і подивитися, які умови. І ми б хотіли аби усі бокси були в таких умовах.

Минув трохи більш ніж рік, як дитячу лікарню передали на баланс міста. За словами директора, питання недофінансування поволі вирішують. Торік за рахунок міського бюджету закупили кисневі концентратори, два сучасні апарати ШВЛ та монітори пацієнта.

А вже цьогоріч планують почати повну реконструкцію найстарішого корпусу лікарні. Що ж робити дітям, які захворіли на COVID-19 зараз і потребують госпіталізації - чиновники відповісти не можуть.