“Опозиційна платформа - За життя” назвала локдаун нелогічним та шкідливим [ Редактировать ]
У жодному разі не продовжувати локдаун після 24 січня, а ще краще - скасувати його просто зараз. З таким проханням до керівництва країни звернулися підприємці Одеси. Чим обґрунтовують - дивіться далі.
У Сергія - власна кав'ярня на одеському ринку. Зараз заклад майже не працює, як і решта, що потрапили під заборони локдауну. Чоловік розповідає: підприємці завжди готові дезінфікувати приміщення, стежити за масковим режимом та дотриманням соцдистанції. Але до них не дослухалися, і ось знову - на межі банкрутства опинилися тисячі колег Сергія.
Сергій Гончарук, підприємець:
Мы с самого начала разработали ряд мер, по которым может работать малый бизнес во время карантина. Надо как-то к этому приспосабливаться, а не так: одних - закрывать и лишать этого источника дохода, а другим - разрешать увеличивать свои обороты в разы: к примеру, крупным сетям супермаркетов.
Протестуючи проти політики подвійних стандартів, підприємці Одеси влаштували автопробіг. Завершили його - мітингом біля обласної держадміністрації. Від центральної влади просять принаймні не продовжувати карантин.
Євген Кобзій, підприємець:
Народ Украины по всей территории Украины, самый терпеливый народ в Европе - выходит на массовые манифестации значит, народ довели до края, до ручки, и я считаю, с этим мириться нельзя, должны выходить, государство нас должно услышать.
А депутати Одеської міськради зазначають: показники захворюваності на коронавірус в Україні знижуються. Тож запровадження локдауну - абсолютно нелогічне та шкідливе рішення.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
То есть у нас было не так давно пятнадцать тысяч больных в сутки, сейчас у нас восемь тысяч больных в сутки. Так вопрос тогда: если ваша статистика верна, ребята, то зачем тогда объявлять карантин и добивать малый и средний бизнес? То есть или мы чего-то не знаем, что на самом деле происходит с заболеваемостью, или это абсолютно бредовое решение. В то же самое время малый и средний бизнес страдает от того, что арендаторы, естественно, говорят: слушайте - платите нам аренду за месяц, мы ничего не знаем, что у вас на две недели карантин. И я считаю, что те протесты, которые сейчас люди проводят в Киеве, предприниматели проводят в Киеве, это только начало. И посмотрите: несмотря на то, что люди выражают открыто свой протест, они продолжают дальше их закручивать, они просто переступают через них! А ведь это люди, которые за них голосовали!
В одеській опозиції вважають: чиновники мають терміново скасувати локдаун, зосередивши свою увагу на підтриманні медичної галузі.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Я считаю, что локдаун - это мера не вынужденная, а просто принята для того, чтобы соответствовать каким-то европейским стандартам, которые в нашей стране невозможно ввести из-за того, что государство не поддерживает малый и средний бизнес. В принципе, локдаун бьёт по малому и среднему бизнесу больше всего. Я считаю, что нашим власть имущим чиновникам необходимо возвращаться с отдыха, необходимо возвращаться из тёплых стран, со своих горнолыжных курортов и заниматься экономикой страны и видеть, как страдают простые люди от этих мер, которые не продуманы, но которые вводятся повсеместно.
Чи дослухається держава до думки підприємців? Навіть попередньої відповіді поки що немає. Представники ж бізнесу - у разі відсутності діалогу - готові їхати з протестами до столиці.
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