На Донбасі під ворожий обстріл потрапив український військовослужбовець [ Редактировать ]
На Донбасі не припиняються ворожі атаки, в українському війську знову поранені. Один армієць зазнав ураження внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля Гнутового. Бійця шпиталювали, стан його здоров'я стабільний.
За попередню добу російські окупаційні війська шість разів відкривали вогонь по українських укріпленнях. У передмісті Мар'їнки та поблизу Водяного били з гранатометів і стрілецької зброї. Про усі порушення режиму тиші штаб Об'єднаних сил інформує ОБСЄ.
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