Солодкі мандри кота-екстремала. Чотирилапий дивом уцілів під час тритижневої мандрівки з порту Одеси до Ізраїлю в контейнері з цукерками.

Хвостатого нелегала побачили, розвантажуючи корабель. Кіт, ймовірно, заліз у контейнер з цікавості. У дорозі від голоду рятувався цукерками - погриз кілька коробок. А от як вижив без води - загадка. Ймовірно, десь знаходив конденсат.

Попри все мандрівник перебуває в хорошому стані. Чи депортують нелегального пасажира - наразі невідомо. Зараз ним опікується директор компанії, якій належить судно.