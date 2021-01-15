Солодкі мандри: кіт-нелегал три тижні добирався до Ізраїлю у контейнері з цукерками [ Редактировать ]
Солодкі мандри кота-екстремала. Чотирилапий дивом уцілів під час тритижневої мандрівки з порту Одеси до Ізраїлю в контейнері з цукерками.
Хвостатого нелегала побачили, розвантажуючи корабель. Кіт, ймовірно, заліз у контейнер з цікавості. У дорозі від голоду рятувався цукерками - погриз кілька коробок. А от як вижив без води - загадка. Ймовірно, десь знаходив конденсат.
Попри все мандрівник перебуває в хорошому стані. Чи депортують нелегального пасажира - наразі невідомо. Зараз ним опікується директор компанії, якій належить судно.
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