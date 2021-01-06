В Капитолии США застрелили человека (фото, видео) [ Редактировать ]
В среду, 6 января, в США при штурме здания Капитолия сторонниками действующего президента был застрелен человек. Огонь по нему открыла охрана здания. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Сообщается, что пострадавшая - девушка. Ей выстрелили в грудь. Участники протеста попытались оказать ей первую помощь.
По информации других источников, девушка ранена. Ее госпитализировали.
Добавим, что спикер нижней палаты Нэнси Пелоси требует от Нацгвардии очистить здание Капитолия. Разрешение на это должен дать Пентагон.
Напомним, что в Николаеве пьяный мужчина устроил разборки с соседями, запускавшими фейерверк во дворе жилого дома.
В ходе конфликта он открыл стрельбу из пистолета, и одна из пуль попала в 10-летнего мальчика.
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