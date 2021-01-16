В Днепре 44-летний мужчина демонстрировал свое охотничье оружие куму, и якобы по случайности и неосторожностит, как сам он утверждает, направил его в сторону своей сожительницы и совершил смертельный выстрел. В результате огнестрельного ранения 37-летняя женщина умерла мгновенно на глазах у собсвенных детей. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

По данным правоохранителей, у погибшей остались двое детей.

Как утверждают соседи пары, что между погибшей и ее 44-летним женихом были очень хорошие отношения и пара планировала пожениться.

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Ранее 44-летний Дмитрий потерял жену, которая умерла 4 года умерла от онкологического заболевания. После чего он стал жить с погибщей и ее двумя детьми. Также соседи говорят, что женщину Дмитрий очень любил и ценил, а после ее смерти чуть не потерял рассудок.

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Мужчине из-за прискорбной случайности грозит до 15 лет тюрьмы.

Как ранее сообщалось, в Херсоне школьница пыталась покончить с собой из-за телефона. Школьница выпила десяток таблеток мощного спазмолитика - дротоверина. Oднaкo пoтoм caмa жe иcпугaлacь тoгo, чтo нaтвopилa, и пpизнaлacь вo вceм мaтepи.

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Также сообщалось, что девушку убил iPhone после селфи в ванной. 24-летняя Олеся Семенова получила смертельный удар током, когда ее iPhone случайно выскользнул из рук и упал в воду.

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