Индекс настроений потребителей на период 2020 года уменьшился на треть и составил 65,9 п., составляющий на 26,3 ниже.

При этом, в настоящее время индекс месячного состояния украинцев составил 0,8, что 1,3 п. ниже показателя минувшего месяца, а в декабре экономические ожидания граждан не получил сильных изменений и составил 69,3.

Украинцы заканчивают 2020 год с меньшим уровнем потребительского оптимизма по сравнению с концом 2019 года. Наибольшие потери понес индекс ожиданий развития экономики в ближайший год - сокращение на 44,0 п. с 99,0 до 55,0.

Отмечается, что наименьший уровень потерь наблюдается в изменениях личного дохода украинцев. Таким образом, потребители остались слегка более оптимистичными в отношении собственных доходов в ближайшие месяцы, нежели в отношении совершенствования экономики страны.

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Кроме того, чувство неопределенности и страх "обвалили" потребительское настроение украинцев. В то же время наиболее уязвимым к текущему кризису оказался индекс целесообразности делать крупные покупки.

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