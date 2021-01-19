У Бразилії почали щеплювати населення від COVID-19 [ Редактировать ]
Щеплювати населення почали у Бразилії. У Ріо-де-Жанейро медичний пункт символічно встановили біля статуї Христа Спасителя. Перші дози отримали медсестра і літня жінка.
У Бразилії затвердили два препарати - китайської лабораторії "Сіновак" та британсько-шведської "Астра-Зенека". Країна - третя у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19.
Клаудіо Кастро, в.о. губернатора Ріо-де-Жанейро:
Понад 27 тисяч жителів Ріо-де-Жанейро втратили життя протягом цих жахливих місяців. Але ми віримо, що попереду кращі дні. Надію на це дарує, зокрема, і вакцина. Це світло у кінці тунелю. Скоро ми зможемо знову святкувати і обійматися.
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