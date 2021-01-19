Щеплювати населення почали у Бразилії. У Ріо-де-Жанейро медичний пункт символічно встановили біля статуї Христа Спасителя. Перші дози отримали медсестра і літня жінка.

У Бразилії затвердили два препарати - китайської лабораторії "Сіновак" та британсько-шведської "Астра-Зенека". Країна - третя у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19.

Клаудіо Кастро, в.о. губернатора Ріо-де-Жанейро: