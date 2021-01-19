Тарифы стали приговором для многих украинских семей. И возмущение людей закономерно. Такую политику необходимо прекращать и восстановить полноценное финансирование льгот и субсидий всем, кто нуждается.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"За последние три года субсидий лишилось около 4 миллионов семей. При этом власть, радостно отрапортовав о монетизации субсидий, ужесточила их получение. Помощи лишают не только за большую площадь жилья или превышающие граничный порог доходы, но и за задолженность в сумме 340 гривен", - отметил народный депутат.

Ситуацию нужно немедленно исправлять! Мы будем добиваться, чтобы парламент принял необходимые для этого решения - вернул порядок начисления субсидий, действовавший ранее, и решил системно вопрос снижения тарифов.

"Сегодня миллионы украинских семей живут за чертой бедности. Многие вообще лишились помощи от государства. Необходимо восстановить полноценное финансирование льгот и субсидий, облегчить возможность их получения и вернуть порядок расчета субсидий, действовавший до мая 2018 года. Для этого ОП-ЗЖ уже в первые дни работы парламента будет требовать внесения изменений в бюджет на 2021 год", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также перечислил ряд первоочередных мер, которые предлагает ОП-ЗЖ для решения тарифного вопроса.

"Это продажа газа собственной добычи по разумным ценам. Также необходимо снять налог на добавленную стоимость газа, который продается для нужд населения. Соответствующий законопроект наша фракция уже внесла в Верховную Раду. И, наконец, необходимо перейти к прямым закупкам российского газа. Необходимо перестать обманывать людей и подписать прямые договора с "Газпромом", чтобы получать его на 25% дешевле", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко уверен: если системно подойти к решению проблемы, то стоимость газа, других коммунальных услуг для населения можно существенно снизить.

"Решение Кабмина зафиксировать цену на газ для населения - это временная мера. Чтобы снять опасения людей, нужна системная государственная политика в вопросе цен и тарифов. Необходимо обеспечить социальную помощь и поддержку всем украинским семьям, которые этом нуждаются. Дать толчок развитию промышленности. Эти решения успокоят людей. Украинцы увидят, что государство ведёт себя честно и ответственно. Но для этого нужен профессионализм и политическая воля. А у нынешней власти с этим большие проблемы", - резюмировал Юрий Бойко.