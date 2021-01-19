"Северный поток-2": Германия учредила фонд для поддержки газопровода [ Редактировать ]
В Германии официально учредили экологический фонд, который призван для оказания помощи при строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
Об этом сообщил министр энергетики Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.
"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал Пегель.
Он уточнил, что ранее местный Минюст выдал соответствующее разрешение.
Ранее сообщалось, что в Германии экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2". Они обжаловали разрешение на работы в экономической зоне страны.
Также мы писали о том, что продолжение строительства "Северного потока-2" отложили. Завершение строительства "Северного потока-2" позволит России увеличить поставки газа в Европу и обойти традиционный транспортный коридор через Украину.
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