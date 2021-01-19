Зеленський обгорив із очільницею ОБСЄ ситуацію на Донбасі [ Редактировать ]
Мир в Україні - головний пріорітет. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський - на зустрічі з очільницею ОБСЄ Анною Лінде. Президент наголосив на важливості співпраці із організацією, а також детально розповів про ситуації на Сході.
Там зараз триває перемир'я, хоча бойовики й не припиняють обстрілів та провокацій. Крім того, Зеленський запевнив, що Україна виконала всі домовленості зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".
Володимир Зеленський, президент України:
Більше шести місяців є режим припинення вогню. Ну на жаль він провокаційно іноді порушується з боку бойовиків. На жаль в нас є втрати, але при цьому хочемо сказати, що в рази менше, ніж це було в минулий період, до наших домовленостей. Для нас це дуже важливо - визнавати що Крим, як і Донбас - це є Україна. Дякую ще раз за ці слова.
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