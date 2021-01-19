Мир в Україні - головний пріорітет. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський - на зустрічі з очільницею ОБСЄ Анною Лінде. Президент наголосив на важливості співпраці із організацією, а також детально розповів про ситуації на Сході.

Там зараз триває перемир'я, хоча бойовики й не припиняють обстрілів та провокацій. Крім того, Зеленський запевнив, що Україна виконала всі домовленості зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

Володимир Зеленський, президент України: