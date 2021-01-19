Жорстокість, яка не має ні виправдань, ні пояснень. Але чи матиме покарання? Соцмережі сколихнуло відео, на якому дорослий чоловік сильно побив цуценя, а потім викинув його на мороз. Це сталося в Києві. Інцидент відзняла камера відеоспостереження. А волонтери почали пошуки. Тож чи знайшли винуватця і що зараз із собакою? Олена Логінова - знає.

Ці кадри, як власник гамселить ногами, що є духу свого собаку, шокують із першої секунди. Не миряться з чоловіком-живодером - і його сусіди. Відео з камер спостережень анонімно виклали в інтернет, аби надати розголосу.

Навіщо завів собаку? Може невмисне, щоб знущатися? Психіатрична експертиза і поліція потрібні. Це може бути потенційний маніяк.

Жах! Звідки стільки жорстокості?!

Саджати!

Стільки охочих вибити йому зуби. Я в тому числі. Хоч би хтось довів діло до кінця.

Хоч би цуценя живе лишилося!

Цуценя, як пізніше з'ясували правоохоронці, чоловік кілька тижнів тому підібрав на вулиці. Воно не слухалося і тому власник надавав йому стусанів просто в під'їзді будинку, а потім викинув на мороз та пішов геть. Що сталося з твариною, чи жива і де тепер? Щоб відповісти на ці запитання, волонтери розгорнули цілу пошукову операцію.

Влад Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Була підозра, що тварина отримала дуже тяжкі травми, тому що людина дуже багато разів її пинала та завдавала тілесні ушкодження.

Не было абсолютно никакой информации, что с этой собакой, жива она - не жива.

Та знайти цуценя виявилося непросто. Жителі будинку, де, начебто, стався інцидент навідріз відмовилися говорити.

Єлизавета Волошина, волонтерка-зоозахисниця:

У меня получилось пообщаться с консьержкой и буквально двумя соседями, но соседи почему-то очень боялись говорить, говорили, что ничего не знают, потом что знают, но говорить не хотят.

І після цілого дня пошуків нарешті новина! Цуценя живе - воно у ветклініці. Туди бідолашного привезла дівчина, яка підібрала його на вулиці.

Аліна Валова, ветеринар:

Собака поступила кілька годин тому, була у жахливому стресі - стан наразі стабільний. Але що ми маємо наразі. Ми маємо больовий синдром, ми маємо хромоту, ми маємо перелом лапки.

Спілкуватися з журналістами рятівниця відмовилася. Через ветеринарів передала: за цуценя хвилюватися не варто. У нього буде новий дім. Що ж до колишнього горе-власника - проти чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження.

Влад Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:

Відкрито кримінальне провадження по факту жорстокого поводження з тваринами і у разі якщо це буде доведено. А докази є...є багато свідків, то людина може отримати реальний тюремний строк. Такі прецеденти є, але, на жаль, в Україні їх поки не багато.

Та усі старання волонтерів захистити тварин розбиваються об судові вироки. Напередодні Шевченківській суд столиці виправдав скандально відомого догхантера Олексія Святогора. Жертвами якого стали понад тисячу бездомних тварин. У його діях не знайшли складу злочину.

Юристи ж нагадують: за жорстоке поводження з тваринами українське законодавство передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Щоправда, констатують, до суду доходять лише одиничні справи. І виною тому - передусім байдужа позиція самих українців.