Біля Водяного противник вів вогонь із кулеметів [ Редактировать ]
Один обстріл зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік позицій ООС з автоматичної зброї, великокаліберного кулемета та гранатометів.
Українські армійці змушені були стріляти у відповідь. У штабі запевнили - минулося без втрат.
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