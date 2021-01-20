Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть. Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уже в цьому місяці заробітна плата вчителів зросте на 20 відсотків. А усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати будуть збережені та нараховані до збільшених посадових окладів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: