Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть. Уряд затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уже в цьому місяці заробітна плата вчителів зросте на 20 відсотків. А усі доплати, надбавки та інші заохочувальні виплати будуть збережені та нараховані до збільшених посадових окладів.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Уряд виділив в цьому році на зарплати нашим вчителям майже 100 мільярдів гривень. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано і забезпечене відповідними коштами. Крім підвищення зарплат вчителям, уряд також заклав кошти на підвищення виплат медикам на 30 відсотків цього року. В цьому році відбудеться індексація пенсії, закладенні кошти для додаткових виплат пенсіонерам, старшим за 75 років.
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