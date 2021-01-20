Провоохоронці знайшли імовірного викрадача картини Леонардо да Вінчі [ Редактировать ]
Викрадену копію картини Леонардо да Вінчі виявила італійська поліція. Йдеться про полотно "Спаситель світу", датоване 15 сторіччям. Зображення зберігалося в базиліці в Неаполі. 2019 року картина зникла.
Правоохоронці знайшли її у квартирі імовірного викрадача - 36 річного жителя міста. Знавці вважають "Спасителя світу" найдорожчим мистецьким твором на планеті. Існують 20 копій оригіналу - авторства самого да Вінчі та його учнів.
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