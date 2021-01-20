Більшість українців проти вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
А доки триває дискусія щодо паспортів вакцинації, виявляється, більшість українців робити проти ковідну ін'єкцію взагалі не хочуть.
Причому навіть безкоштовно. Соціологічна група "Рейтинг" - провела опитування. І результати такі: щепитися готові лише 43 відсотки респондентів. 52 проценти - цього не воліють. До речі, ще два місяці тому задарма вколоти собі вакцину погоджувалося більше людей.
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