У Харкові та Львові вшанували пам'ять оборонців Донецького аеропорту [ Редактировать ]
У ці дні в Україні згадують оборонців Донецького аеропорту. На українських летовищах на честь героїв грають військові оркестри. Цьогоріч через карантин заходи не такі масштабні, як зазвичай. Про вшанування у Харкові та Львові - розкажуть мої колеги.
Міжнародний аеропорт "Львів". Через карантин цього року замість традиційного військового оркестру - сурмач та барабанщик.
А це харківський міжнародний аеропорт.
Зі словами "шана!" курсанти беруть під козирок. Через карантинні обмеження, цьогоріч пам'ять кіборгів вшановують не оркестр, а як і у Львові сигналіст із барабанщиком.
І хоча в аеропорту нині малолюдно, усі присутні акцію підтримують.
Павло Степаньянс, відвідувач аеропорту:
Щоб народ не забував, що вони живуть тут так тихо, спокійно тільки потому, шо там хлопці гинуть, кожного дня, несмотря на ето переміріє, яке наш президент об'явив. Народ без пам'яті - це не народ.
Бої за донецьке летовище з тяжким серцем та слізьми на очах згадує кіборг Олександр Машонкін. Чоловік служив у 80-й аеромобільній бригаді. Боронив український аеропорт у найважчі останні два тижні.
Олександр Машонкін, кіборг:
Кожен день було випробування. Заступаючи на позицію, було досить так фактично і ризиковано, тому що міг і снайпер зняти і саме страшніше це було коли вони пробували іти на штурму ночью.
Після падіння стін терміналу - Олександр разом із 14 побратимами потрапив в полон. У підвалах провів 197 днів. Катували безжалісно лише заради визнання так званої ДНР, пригадує Олександр. І кожен з військових, хто пройшов пекло донецького аеропорту - пам'ятає ту боротьбу, як символ незламності українських борців - каже кіборг Борис Рябуха.
Борис Рябуха, кіборг:
Вшанування для кожного з нас - це наше особисте, як ми збираємося і вшановуємо, люди повинні пам'ятати, потрібно знову ж таки розуміти, що на даний час діти, які ще не застали початку бойових дій на сході України - вони вже пішли в школу. Про це потрібно говорити, про це потрібно нагадувати.
Сьогодні, на місці донецького аеропорту руїни. Втім, кіборги вірять - настане час, і вони запалять там свічку пам'яті про полеглих побратимів.
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