І до екологічних проблем України. У столиці зафіксували один із найвищих рівнів забруднення повітря за останній час. Показники перевищують норму у три-чотири рази.

Таку ситуацію станції моніторингу фіксують у всіх районах міста. Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і формальдегіду.

За даними ресурсу IQAir, нині Київ на 13 місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене. Представники влади кажуть: основне джерело забруднення зараз - опалювальні котли у приватних будинках, які через сильні морози активно працюють.