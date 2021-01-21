Небо над Києвом заповнило отруйними речовинами [ Редактировать ]
І до екологічних проблем України. У столиці зафіксували один із найвищих рівнів забруднення повітря за останній час. Показники перевищують норму у три-чотири рази.
Таку ситуацію станції моніторингу фіксують у всіх районах міста. Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і формальдегіду.
За даними ресурсу IQAir, нині Київ на 13 місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене. Представники влади кажуть: основне джерело забруднення зараз - опалювальні котли у приватних будинках, які через сильні морози активно працюють.
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Датчики показують небезпечні рівні сірки, азоту і формальдегіду. За даними ресурсу IQ-AIR, сьогодні Київ на 13 місці у списку міст світу, де повітря найбільш забруднене
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