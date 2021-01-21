В Украине резко возросло число зараженных COVID [ Редактировать ]
В Украине за прошедшие сутки, 21 января, зафиксировали 5 583 новых случая коронавируса. Также за сутки скончались от COVID 241 человек, что является максимум с начала года.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Среди новых заболевших 173 ребенка и 229 медработников. Больше всего заражений выявили в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях. Также были госпитализированы 1811 человек.
Всего за вчера проведено 41 597 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093. С начала пандемии в стране заразились 1 миллион 177 тысяч 621 человек, выздоровели - 914 730, скончались - 21 499.
Ранее сообщалось, что во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций. Так, у четырех пациентов после прививки проявились аллергические реакции на препарат, у двух человек была зафиксирована тахикардия.
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