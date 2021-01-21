ВОЗ раскрыла амбициозные планы по вакцинации мира [ Редактировать ]
За первые 100 дней 2021 года Всемирная организация здравоохранения планирует провести вакцинацию от коронавируса среди групп риска и медработников на территории всех государств. Такое заявление сделал глава Организации Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, должна быть проведена колоссальная работа и показан такой важный результат. Все мировые государства должны функционировать сообща.
Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медицинских работников и группы высокого риска в первые 100 дней 2021 года.
Отмечается, что Гебреисус выразил благодарность директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в связи с его участием в Исполкоме ВОЗ.
Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Препараты быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов.
Кроме того, вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.
Ранее мы писали, что ВОЗ назвала условие введения COVID-паспортов. Допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.
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