За первые 100 дней 2021 года Всемирная организация здравоохранения планирует провести вакцинацию от коронавируса среди групп риска и медработников на территории всех государств. Такое заявление сделал глава Организации Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, должна быть проведена колоссальная работа и показан такой важный результат. Все мировые государства должны функционировать сообща.

Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медицинских работников и группы высокого риска в первые 100 дней 2021 года.

Отмечается, что Гебреисус выразил благодарность директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в связи с его участием в Исполкоме ВОЗ.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Препараты быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов.

Кроме того, вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету. Национальный план предусматривает бесплатную вакцинацию всего населения Украины.

Ранее мы писали, что ВОЗ назвала условие введения COVID-паспортов. Допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.