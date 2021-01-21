Венгрия одобрила применение российский вакцины от коронавируса "Спутник V", а также вакцины компании AstraZeneca. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра страны Виктора Орбана, передает Reuters.

Венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и одобрил допуск этого препарата.

Таким образом, представитель премьера подтвердил появившиеся в СМИ информацию. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто отправится 21 января в Москву для обсуждения поставок препарата и начала его производства на территории страны.

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и оценки препарата экспертами в Венгрии.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

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Напомним, что 2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что регистрация "Спутник V" в стране невозможна до окончания третьей фазы клинических испытаний.

В начале года харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку для регистрации российской вакцины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не может допустить применение российского препарата, поскольку он не прошел все испытания. Однако в интервью The New York Times он отмечал, что украинцам придется как-то объяснить отказ от российской вакцины, если она окажется эффективна.

Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Население блока составляет около 450 млн человек.

На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее - еще 300 млн.