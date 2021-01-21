Под Тернополем пожар "захватил" военный склад [ Редактировать ]
В Тернопольской области загорелся военный склад, находящийся на территории одной из военных частей. Спасатели занимаются ликвидацией возгорания.
Все началось в 6 утра. Огонь разгорелся на месте хранения автомобильных колес и бытовых отходов. Пожар происходит на площади в 112 квадратных метров.
В 6:13 спасателям поступило сообщение о пожаре складского помещения на территории военной части в Бережанах по улице Золочевская… Пожар локализован в 6:47 на площади 112 кв м. Горят отходы автомобильных колес и бытовые отходы.
Отмечается, что помимо сотрудников ГСЧС на месте происшествия работает и воинских пожарный расчет. На месте нет ни травмированных, ни погибших. В настоящее время действия по полной ликвидации возгорания продолжаются.
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