Готуйте гаманці. Уже наступного місяця за електроенергію доведеться викласти вдвічі більше. Регулятор змінив тариф та скасував пільги.

Кого очікує неприємний сюрприз у платіжках і чи варто українцям сподіватися на зниження цін на електрику?

Леонід разом з дружиною виховують шістьох прийомних дітей. Раніше за електрику платили за пільговим тарифом для будинків сімейного типу - 90 копійок за кіловат. Тепер доведеться викласти майже вдвічі більше.

Леонід Лебедев, голова фонду "Зміни одне життя-UA":

Найбільший рахунок, який я бачив, - до речі у мене їх два, один з Київської області. Родина витрачає 9-11 тисяч кіловат щомісяця на опалення, освітлення в опалювальний період. Раніше це було десь близько 8 тисяч грн., а зараз цей рахунок буде подвоєно на 80 відсотків більше. Тобто десь приблизно 17 тисяч за місяць.

Пільгами на електроенергію раніше користувалися ціла низка споживачів. Це багатодітні і прийомні сім'ї, мешканці негазифікованих квартир і міст-супутників атомних електростанцій. Для останніх взагалі діяв тариф 63 копійки. А звичайні споживачі мали перші дешеві 100 кіловат. Та наприкінці минулого року в уряді пільги скасували. Тепер усі платитимуть гривню 68. А людей навіть не попередили.

Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань:

Такі рішення утверджують і ухвалюють за три-чотири місяці, більше навіть, щоб споживач міг і морально підготуватися, а морально - це означає, що людина переглядає свій обсяг споживання електроенергії.

У Міненергетики кажуть: пільги скасували через зростання транспортного тарифу на електроенергію. Минулого року він становив одну гривню дві копійки.

Юрій Бойко, заступник міністра енергетики України:

З першого січня цей складник зріс до 1,51 - 1,52. Що це означає? Стільки треба витратити, аби 1 кіловат електричної енергії донести до кінцевого споживача. Цілком ймовірно, що оплата 90 копійок, вона не покриває і половини транспорту.

Занизька ціна й самої електрики, кажуть чиновники. Приміром, заборгованість основного продавця електроенергії в Україні, держпідприємства "Енергоринок", тільки за минулий рік становить більше ніж мільярд доларів.

Дмитро Сидоров, аналітик компанії EXPRO:

Платіжка побутового споживача виростає на 78 грн в місяць. Для ринку це вже ситуацію покращить, але не рішучим чином.

Та от для мешканців негазифікованих будинків, які опалювали квартири електрикою, суми зростуть у десятки разів. Якщо раніше електричне опалення квартири площею 50 квадратів коштувало близько тисячі гривень, тепер - майже дві, а таких абонентів в Україні понад 600 тисяч. В уряді обіцяють людям компенсації.

Юрій Бойко, заступник міністра енергетики України:

Ми працюємо над механізмом тих пільг, які я щойно озвучив, були відмінені з першого січня цього року для того, щоб їх в повному обсязі компенсувати по першому кварталу цього року. Єдине виключення буде складати згадуваний мною коефіцієнт 0.7 для населення, яке мешкає в 30-кілометровій зоні атомних електричних станцій.

Новорічне подорожчання - не останнє, - застерігають фахівці.

Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань:

Ціна на електроенергію для населення має становити вже у 2021 році десь приблизно мінімум 2,20 грн. Думаю десь до такої ціни ми побачимо підвищення у 2021 році. А далі цей тариф становитиме в коридорі 2,70-3 грн.

А поки що радять користуватися дво- або тризонним лічильником.