Компанія "Пфайзер" постачатиме свою проти COVID-19 вакцину до бідних країн

Компанія "Пфайзер" постачатиме свою проти COVID-19 вакцину до бідних країн. Таку угоду уклали з Всесвітньою організацією охорони здоров'я - повідомили в Ройтерз з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, перша партія буде невеликою, її передусім спрямують на вакцинацію медиків у країнах з низькими доходами. Постачання почнеться вже наступного місяця. Детальніше про угоду буде відомо протягом дня.