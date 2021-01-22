"Пфайзер" постачатиме вакцину від COVID-19 до бідних країн [ Редактировать ]
Компанія "Пфайзер" постачатиме свою проти COVID-19 вакцину до бідних країн. Таку угоду уклали з Всесвітньою організацією охорони здоров'я - повідомили в Ройтерз з посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, перша партія буде невеликою, її передусім спрямують на вакцинацію медиків у країнах з низькими доходами. Постачання почнеться вже наступного місяця. Детальніше про угоду буде відомо протягом дня.
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