С воспитанными, толерантными людьми всегда приятно иметь дело. Они общительны, но в то же время осторожны в своих высказываниях, что льстит их собеседнику. Астрологи назвали самого тактичного знака зодиака.

Итак, на первом месте оказались Девы. Чувство такта и умение находить точки соприкосновения с разными людьми - это те качества, которые позволяют Деве ладить со всеми, кто ее окружает. Однако есть в представителях этого знака один маленький нюанс.

Девы на дух не переваривают людей, которые ведут себя беспардонно и закрывают глаза на чувства и желания других. И если такие люди присутствуют в окружении Девы, то она рано или поздно тактично поставит их на место.

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