На Миколаївщині пташиний грип: жителям довелося утилізувати всю птицю [ Редактировать ]
Пташиний грип на Миколаївщині! Там ціле село - закрили на карантин. А його жителям довелося терміново утилізувати всю свійську птицю. Чим небезпечна недуга - розкаже Марина Михайловська.
Кілька відер з тельбухами це все, що залишилося в пана Віктора від господарства. Зо три десятки курей та гусей чоловіку довелося зарізати.
Віктор, житель села Кандибине:
Пришлось вирізати. Вирізали. Оно собаки такі ходять. Те позаривали.
У селі Кандибине мор свійської птиці Держпродспоживслужба зафіксувала ще на початку грудня. На одному подвір'ї тоді полягли 10 курей. Згодом проблеми почалися і в сусідніх господарствах.
Людмила, жителька села Кандибине:
Буквально за три дні більшість птахів вимирало. Не синіло нічого. Гребішки було все нормально. А вони ходять, ходять, брик - і немає.
Фахівці взяли проби - й виявили пташиний грип. Припускають що занесли його перелітні птахи зі ставка неподалік. У селі оголосили карантин. Дев'ятсот сімдесят п'ять голів птиці довелось утилізувати.
Людмила Доля, бухгалтер Кандибинської сільради:
Здавали люди. Дохлих курей і живих. Здавали на трактор. Їх утилізували. Вивезли за село, вирили яму" а на следующий день охотники отстрелівали диких качок на ставку. В радіусі 3 км.
На подвір'ях також провели дезінфекцію. Посилили контроль і в сусідніх селах.
Інна Дергач, начальник Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:
До трьох км у нас наглядова зона, точніше, зона захисту. До 10 км наглядова зона. 7 грудня взята кров і змиви трохеальні та клоакальні в селах зони захисту та зони нагляду.
У Кандибиному майже сто сорок дворів. Практично в кожному тримали свійську птицю. Тож нині люди в розпачі - збитки чималі, та й харчуватися не знають чим.
Віктор, житель села Кандибине:
А тепер без яйця, без курей, без гусей. Ще й корма купили. Треба 5 тисяч. Корм куда щас? Свиней не можна тримати, курей нізя держать.
Такі радикальні заходи, запевняють у Держпродспоживслужбі, обґрунтовані. Адже пташиний грип небезпечний і для людини. Карантин у Кандибиному триватиме щонайменше двадцять один день. Наразі ж чекають на результати досліджень із сусідніх сіл.
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