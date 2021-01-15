Руководство немецкой федеральной земли Саксония объявило о создании пенитенциарного учреждения, где будут содержаться злостные нарушители карантинных ограничений.

Для таких целей власти собираются провести перестройку центра приема беженцев, созданного в городе Дрезден в 2017 году. При этом, в настоящее время достоверно неизвестно, во сколько обойдется создание нового учреждения для принудительного задержания граждан.

Отмечается, что территория здания находится под усиленной охраной правоохранителей и обнесена высоким ограждением. В центр будут попадать люди, которые совершили нарушения повторно. Сперва они будут получать штрафы, устная работа, после чего, факт нарушения будет подтверждаться в суде.

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Кроме того, Нидерланды продлили жесткий карантин из-за COVID. Также премьер-министр страны обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

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