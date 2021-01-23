Пожар в Харькове: одного из задержанных взяли под стражу [ Редактировать ]
Сегодня, 23 января, в Киевском районном суде проходит суд над задержанными владельцами сгоревшего частного дома престарелых. Подозреваемого арендатора сгоревшего дома престарелых в Харькове Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.
Таким образом Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога отклонили.
"Применить в отношении Кравченко Вячеслава мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога", - сообщила судья.
Вячеслав Кравченко рассказал, что помогал с организационными вопросами жене, которая фактически управляла заведением и в последнее время болеет. Мужчина имеет диплом психолога, официально нигде не работал.
"Помогаю людям, которые попали в трудную ситуацию, наркозависимым, консультирую людей", – сказал Кравченко, пишет "Суспільне".
Мужчина прописан в Киеве, проживает в Харькове в районе Салтовки с тещей и тестем пожилого возраста.
"Старые люди, родители, и так случилось, что нужна помощь ... Жена перенесла операцию. И она не ходит, ходит с трудом", – сообщил Кравченко.
Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
В Украине 22 января объявили днем траура в связи со смертельным пожаром в доме престарелых.
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