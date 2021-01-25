В Киеве водитель установил алкогольный "рекорд" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Киеве водитель попал в ДТП с рекордным уровнем алкоголя в крови. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Патрульная полиция столицы проверила виновника ДТП, как оказалось, водитель побил рекорд по содержанию алкоголя в крови. Сообщается, что полиция зафиксировала рекорд в более 5 промилле. ДТП произошло на улице Смелянская около трех часов ночи.
Водитель автомобиля Geely врезался в припаркованное транспортное средство Ssang Young.
"Инспекторы сразу поняли, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На удивление инспекторов, виновник ДТП согласился пройти тест на приборе "Драгер". Примечательно, что садится за руль можно с показателем 0,2 промилле, тогда как у водителя было более 5 промилле", - говорится в сообщении.
Водитель признался, что пил водку, но чувствовал себя хорошо. По его словам, он хотел заснуть в своем автомобиле, но случайно врезался в другое авто. Инспекторы составили протоколы по статьям 130 и 124. Также водителя обвиняют в нарушении статьи 126. Транспортное средство отправили на штрафплощадку.
Напомним, ранее в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии погибли 2 человека, находящееся в легковом автомобиле, при этом, шофер грузового автомобиля не пострадал.
Читайте также, в Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
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