Лишний вес – проблема N 1 в мире и практически каждый третий человек сталкивался с этой проблемой. Имея большое желание поскорее получить желаемый результат люди часто изнуряют себя строгими диетами и многочасовыми занятиями в спортзалах, но это дает лишь кратковременный результат.

Диетологи советуют просто менять свой образ жизни - это и начать правильно питаться и изменить свои пищевые привычки ну и конечно же - заниматься комплексно спортом.

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Как изменить пищевые привычки и всегда оставаться в прекрасной форме, рассказала нутрициолог Светлана Никитчук в своем Instagram.

3 главныв правила, которые помогут изменить пищевые привычки

Нужно не бороться с последствиями, а работать с причинами. То есть в первую очередь необходимо понять, почему организм запасается жиром.

Если вы хотите похудеть, вы должны принять волевое решение и изменить свой образ жизни не для избавления от килограммов, а навсегда.

Обязательная часть для похудения – терапевтическое обучение. Вы должны четко понимать все процессы в организме.

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Нутрициолог заявила, что для многих людей с избыточным весом самое сложное – начать и не остановиться.

Мозг работает так: поступает информация, которая должна уложиться в логическую цепочку. И тогда наступает осознанность. Только после этого мы будем осмысленно делать выбор в сторону здоровых продуктов, без стресса отказываться от вредностей и появится самоконтроль

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