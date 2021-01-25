Україна повертається до адаптивного карантину [ Редактировать ]
Україна виходить з локдауну і повертається до адаптивного карантину. Школи та навчальні заклади не проводитимуть масові заходи, спортклуби й фітнес-зали прийматимуть не більше одного клієнта на 20 квадратів, у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць, кав'ярні й ресторани працюватимуть із 7 до 23.
Не зміняться правила користування транспортом. Пасажирів перевозитимуть у межах кількості сидячих місць. Виняток - метро.
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