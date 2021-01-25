У США розстріляли сім'ю у власному будинку [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули через стрілянину в американському Індіанаполісі. Трагедія розігралася вночі в будинку в спальному кварталі. Загиблі родина, двоє батьків і троє їхніх дітей. Старша дочка була вагітною.
Також з вогнепальним пораненням ушпиталено підлітка. Його стан тяжкий, але життя поза загрозою. Поліція вважає цей злочин умисним вбивством. Стрільця та його ймовірних спільників шукають. До розслідування долучилося ФБР.
Рендал Тейлор, керівник управління поліції Індіанаполіса:
Поліція прибула на виклик з приводу пострілів близько 3:45 і виявила поранену дитину на вулиці. Хлопчика ушпиталили. Оглянувши будинок, у ньому знайшли п'ятьох людей з вогнепальними ранами. Вагітну жінку доправили до лікарні, однак врятувати її та дитину не вдалося.
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