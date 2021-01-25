Кіпр відкриє свої кордони для українських туристів до першого березня. Влада острова обіцяє послабити карантинні обмеження для громадян 56 країн, серед яких і наша держава.

Нині іноземці, що прибувають до Кіпру зобов'язані відбути двотижневу самоізоляцію, але це обмеження поступово зніматимуть.

Нині із держав ЄС українських туристів пускає лише Болгарія. Шенгенська зона поки недоступна для туристичних поїздок.