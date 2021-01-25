В понедельник, 25 января, в Киеве местные жители устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

Под администрацией собрались около 200 человек. Люди требуют снижения тарифа на газ.

В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Сейчас ситуация под госзданием спокойная, на месте десятки правоохранителей, которые контролируют ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

Позже президент потребовал полного аудита тарифов в Украине.

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