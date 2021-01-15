В городах Украины началась всеукраинская акция "Стоп тарифный геноцид". Фото с мест проведения акции публикует Телеграм-канал "Протест".

Участники акции протестуют против повышения тарифов на газ и его транспортировку.

В Лубнах протестующие перекрыли трассу Киев-Харьков. Митинги проходят в Одессе, Сумах, Виннице, Херсоне и других городах.

Отмечается, что на данный момент в некоторых городах акции протеста не многолюдны.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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