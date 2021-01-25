COVID-19 в Україні: найбільше інфікуються на Одещині [ Редактировать ]
Дві з половиною тисячі нових інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили понад тисячу людей. 63 пацієнти померли від ускладнень.
Найбільше заражених на Запоріжжі, Івано-Франківщині, Одещині, а також у Києві та області.
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