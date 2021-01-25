"Опозиційна платформа - За життя" заявляє про незаконне перейменування Кіровограду [ Редактировать ]
Кропивницький залишається. Вищий адміністративний суд відмовився вирішувати - чи законно перейменували Кіровоград.
Колегія задовольнила клопотання відповідача - представника Верховної ради. Мовляв, питання не підпадає під юрисдикцію Адмінсуду. Позивачі, серед яких представники громадськості Кропивницького, народні депутати із рішенням не погоджуються категорично. І оскаржуватимуть його. Судові засідання щодо перейменування міста тривали від 2016 року, їх неодноразово відкладали та переносили.
Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Все шансы были - выиграть. Мы не говорим сегодня о названии: Кропивницкий, Кировоград, Елизаветград. Мы говорим о процедуре. Верховна Рада - законодательный орган и он должен принимать решения на основании Конституции, законов и регламента. нарушено было всё. К кому теперь обращаться, вот скажите? Вот, они закрыли - это не наша подсудность. А чья это подсудность?
Олена Льошенко, адвокат Сергія Ларіна:
Абсолютно незаконне рішення. Яке ми звичайно будемо оскаржувати до Великої Палати Верховного Суду. Суд, закриваючи це провадження, він має обов'язково роз'яснити нам позивачам і адвокатам, куди ж тепер ми маємо звернутися, до якої юрисдикції підлягає цей спір.
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