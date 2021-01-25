Кропивницький залишається. Вищий адміністративний суд відмовився вирішувати - чи законно перейменували Кіровоград.

Колегія задовольнила клопотання відповідача - представника Верховної ради. Мовляв, питання не підпадає під юрисдикцію Адмінсуду. Позивачі, серед яких представники громадськості Кропивницького, народні депутати із рішенням не погоджуються категорично. І оскаржуватимуть його. Судові засідання щодо перейменування міста тривали від 2016 року, їх неодноразово відкладали та переносили.

Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Все шансы были - выиграть. Мы не говорим сегодня о названии: Кропивницкий, Кировоград, Елизаветград. Мы говорим о процедуре. Верховна Рада - законодательный орган и он должен принимать решения на основании Конституции, законов и регламента. нарушено было всё. К кому теперь обращаться, вот скажите? Вот, они закрыли - это не наша подсудность. А чья это подсудность?

Олена Льошенко, адвокат Сергія Ларіна: