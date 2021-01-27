Дивитися в майбутнє та ні на мить не забувати про минуле

Дивитися в майбутнє та ні на мить не забувати про минуле. До цього закликали під час вшанування пам'яті жертв Голокосту в Бабиному Яру в Києві. У місці масових страт і поховань.

Де в часи Другої світової нацисти вбили близько ста тисяч людей. Українців, ромів, євреїв. Усіх їх сьогодні згадували словами та молитвами. А ще Єврейська спільнота висадила в Бабиному Яру перші дерева, які стануть початком пам'ятної алеї.

Йонатан Маркович, головний рабин Києва:

Деревья - это символ жизни. Символ процветания. Мы хотим помочь, мы хотим жить в лучшем месте. В лучшем мире и лучшей стране. Мы хотим, чтобы Украина процветала и мы для этого будем делать все, что от нас зависит. Потому что это место, где к сожалению, убили людей. Здесь мрачно, тяжело, негативно. Но мы смотрим в будущее.

Леонід Барац, речник єврейської спільноти Києва:

Завтра буде єврейське свято Тобішват. Єврейський Новий Рік дерев. Але ми вирішили сумістити два заходи - радісний і сумний. Ми хочемо, щоб ці дерева стали початком великої та гарної алеї праведників, яка буде тут, у заповіднику "Бабин Яр".

Йонатан Маркович, головний Рабин Києва: