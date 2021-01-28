Голодні, завалені сміттям, без води й каналізації. Так жили троє дітей у квартирі в самому центрі Харкова. І соціальні служби, й поліція - знали про негаразди у цій родині. Але не втручалися. Чому так сталося? І що чекає на малюків? Відповіді шукала Світлана Шекера.

Центр Харкова. Вулиця Римарська. Ще минулого четверга перехожі почули, як дитина благає про допомогу. Та зайти до квартири не змогли через купи сміття.

Олександр Сало, інспектор ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП у Харківській обл:

Працівниками спільно зі службою у справах дітей здійснено відвідування квартири, з якою було чутно про допомогу. Вилучено дівчинку віком 11 років.

Дівчинка не ходила до школи. І навіть на вулицю не виходила. Жила разом із мамою, бабусею та ще двома дітьми, чотирирічною сестрою та дворічним братиком. Без води, каналізації. У смороді, із тарганами та щурами.

У коридорі, на кухні - тут усе завалене сміттям, та так, що навіть двері відчинити неможливо.

І вчора ж по дітей прийшла поліція. Це зафільмував місцевий блогер.

- А вы мама, да? - Да. Вы детей одних забираете или как? - Дети едут в больницу, в детскую. - Как тебя зовут, ребенок? Малышка, как тебя зовут? - Маша.

Одягу в дітей немає. Менший бігає в памперсі. Тож його - загорнули в ковдру.

- Оденьте во что-то ребенка, я вас очень прошу. - Семья сидит без госпомощи, что вы хотите.

У цій квартирі жили ще й три собаки. Їх забрали волонтери.

Євген Зуб, блогер:

Собак едят. Разводили для того, чтоб есть собак. Прям в квартире их убивают.

Сусідка каже: родина роками жила без опалення, тож спали із собаками, щоб зігрітися.

Вони жили, вони жили, вони грілися за счьот собак. Всьо, каждому по собакє, і вони лягали спать. Всьо, так. В них нєту опалення. Там 24 часа в суткі горіла камфорка.

Діти ж, каже, жінка, плакали від голоду.

Діти голодні! А це кожний день чути, коли діти плачуть. Діти плакали, виють діти!

Дітей відвезли в лікарню.

Віктор Забашта, директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Ознак відставання в розвитку чи захворювань бригада не виявила температура була нормальна. В антисанітарних умовах вони мешкали, але жодних ознак якої хвороби під час огляду бригадою ми не побачили.

У поліції відкрили кримінальне провадження.

Олександр Сало, інспектор ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП у Харківській обл.:

Порушена кримінальна справа за ознаками статі 166 за невиконання за невиконання батьками своїх батьківських обов'язків санкція даної статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Чому соціальні служби схаменулися тільки зараз, якщо діти в таких умовах жили роками - цим питанням зацікавилися в прокуратурі.

Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської обл.:

Розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 367 кримінального кодексу України - це службова халатність. Для перевірки фактів можливих порушень зі сторони працівників відповідних служб соціальних, оскільки ми розуміємо, що були певні звернення до різних служб.

Матеріали щодо позбавлення матері батьківських прав - уже давно направлені до суду. Та засідання постійно переносять. І рішення немає. У соцслужбах кажуть: їхніх працівників до квартири просто не пускали.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

І забрати їх просто неможливо, тому що це їх помешкання, вони туди нікого не пускають, вони ж не пускали нас. І це була велика проблема. І те, що в п'ятницю змогли забрати дівчинку старшу - це тому, що вона вийшла з помешкання.

Подальшу долю дітей вирішуватимуть ті ж соціальні служби. Й не виключено, що дітей - повернуть. У цю ж квартиру.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови: